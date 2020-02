Memory Run Tunisia 3: Courir pour soutenir les malades atteints d’Alzheimer en Tunisie

La 3ème édition de la course Memory Run Tunisia, pour courir contre l’Alzheimer, proposée par l’AFA, le premier centre en Afrique et Moyen Orient spécialisé dans la prise en charge des patients atteints de la maladie d’Alzheimer, est prévue pour dimanche 01 Mars 2020 aux Berges du Lac.

Avant de démarrer cette course de 5 Km et 15 km, une grande compagne de sensibilisation aux signes de la maladie d’Alzheimer sera organisée avec des médecins spécialistes, des neuropsychologues qui seront à l’écoute des participants gratuitement en collaboration avec La Société Tunisienne de Lutte contre l’Alzheimer STLA.

Cet événement s’insère dans le cadre de la promotion de l’activité physique auprès des adultes et afin de sensibiliser le grand public à l’intérêt de pratiquer du sport pour améliorer les capacités de mémoire, de prévenir la maladie d’Alzheimer, agir sur les facteurs de risque cardio-vasculaire ( HTA, obésité , diabète , dyslipidémie, etc. )…

AFA CENTER®, premier centre en Afrique et Moyen Orient pour la prise en charge des patients atteints de la maladie d’Alzheimer en Tunisie organise le Memory Run Tunisia sous l’égide des ministères de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, de la Femme et la Famille et l’Enfance, du Tourisme et avec la Fédération Tunisienne de Sport Pour Tous et Rotary club La Marsa Plage District 9010.

Pour s’inscrire à la 3ème édition de Memory Run Tunisia et avoir plus d’ informations, consultez le site http://afa-center.com/memory-run-tunisia-3/.

Tekiano