Le festival international des échecs du 15 au 24 février 2020 à Djerba

L’île de Djerba abritera du 15 au 24 février courant le festival international d’échecs en accueillant les champions du monde de ce jeu représentant 25 pays, dont la légende Anatoly Karpov et la championne du monde hongroise Judith Bulgar.

Ce festival annoncera le lancement de la Coupe Karpov des échecs au monde arabe qui aura lieu en octobre prochain à Djerba.

A travers cette manifestation, les organisateurs visent à faire de Djerba une île pour le tourisme d’échecs dans les prochaines années et à profiter de son infrastructure touristique, de ses espaces et de son climat favorable pour attirer un nouveau type de touristes.

Le festival se déroulera sous forme de tournois dans les différentes catégories dont la plus importante est le Master qui réunira 10 parmi les meilleurs échéphiles du monde venus de Slovénie, d’Ukraine, de Géorgie, d’Argentine, d’Espagne, etc. Les matches seront diffusés sur des écrans géants installés dans les grandes places de Houmt Souk et Midoun et sur le plus grand site mondial d’échecs.

Pour s’inscrire au festival international des échecs à Djerba, voici le lien suivant : https://chess-tunisia.com/?fbclid=IwAR172XR3UuQp9f7DZuqv9vm7JRVnq2wfkTzKt6j46_4NGwtogMAwqAqsaG0