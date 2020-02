Midis Group compte désormais une filiale en Tunisie

Lors d’une soirée festive organisée au Circus à Gammarth, jeudi 13 février 2020, il a été célébré l’installation en Tunisie de Midis Group, à travers une filiale qu’il a créée, en l’occurrence la SDT –pour Southcomp Distribution Tunisie.

Et comme l’on pouvait s’y attendre, le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani, était de la partie, aux côtés des ambassadeurs accrédités en Tunisie, comme celui de la France, Olivier Poivre d’Arvor, du Gabon, Emily Kakala Ngoussi, entre autres, sans oublier beaucoup de chefs d’entreprise.

L’objectif de l’événement consiste à mettre en exergue l’engagement et l’investissement du Groupe Midis sur le continent africain. D’ailleurs, Jacques Tachdjian, représentant du Groupe Midis pour l’Afrique, dira que «… cet investissement s’inscrit dans la stratégie de croissance du groupe qui va permettre d’accroître notre présence sur le marché tunisien».

Non seulement la Tunisie en a besoin (investissement) mais elle est surtout capable de faire progresser le business du groupe compte tenu l’existence d’un vivier de compétences dans les différents domaines des technologies de la communication, dira de son côté Slim Feriani…

A noter que Midis Group, créé il y a une cinquantaine d’années, compte aujourd’hui 170 filiales et couvre environ 70 pays au Moyen-Orient, en Europe et en Afrique. Il mobilise son expertise afin d’introduire et de faire évoluer les marques IT mondiales dans les différents marchés émergents de la région MENA.

En fait, la Tunisie est le 4ème marché en Afrique où s’installe le groupe, car il intervient après le Maroc, l’Algérie et la Côte d’Ivoire. Il le fait à travers sa filiale Southcomp Distribution Tunisie (SDT), laquelle est spécialisée, comme son nom l’indique, dans la distribution de logiciels et d’équipements de réseau et de stockage, informatique, ainsi que de communication unifiée et de sécurité.

En outre, SDT accompagnera ses clients et partenaires dans la distribution via de solutions logicielles et des services professionnels ainsi que l’intégration de système. Elle est bien investie dans le continent africain et aide se partenaires locaux à s’installer et à développer leurs business.

Pour Anis Abdesslam, Dg de SDT, « cet investissement représente un gage de confiance pour notre pays. Car, grâce à cette synergie internationale, nous répondrons plus efficacement aux besoins de nos partenaires tunisiens en les accompagnant dans leurs développements à la fois sur le marché local et à l’international, moyennant les solutions les plus globales et complexes dans un contexte de développement technologique continu et de digitalisation.