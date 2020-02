We Diversity, Projet pour renforcer la place des femmes salariées au sein d’Orange Tunisie avec l’appui de la GIZ

Orange Tunisie et la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, ont présenté les vendredi 14 février lors d’une conférence de presse les composantes, les objectifs et les principaux résultats de We Diversity, projet phare pour renforcer la place des femmes salariées au sein de l’opérateur, lancé avec l’appui de la GIZ dans le cadre de son Programme régional « Intégration économique des femmes dans la région MENA » EconoWin (Quand les femmes travaillent, l’économie prospère).

Depuis près de 10 ans, Orange Tunisie s’est attaché à mettre le numérique au service du développement, dans le cadre de sa stratégie d’opérateur humain, responsable et solidaire. L’un des axes forts de cette stratégie a été de soutenir l’autonomisation socioéconomique des femmes et des jeunes filles et de consolider leurs capacités entrepreneuriales, grâce et par le numérique, à travers notamment son programme des Maisons Digitales.

Cet engagement, en accord avec l’adhésion, depuis 2012, au Pacte Mondial des Nations Unies et, depuis 2016, aux Women’s Empowerment Principles (WEPs), s’est aussi poursuivi en interne dans l’accompagnement professionnel des femmes [et des hommes] salariés d’Orange Tunisie. L’obtention fin 2017 de la certification internationale GEEIS (Gender Equality European International Standard) est venue également reconnaître tous ses efforts en matière d’égalité professionnelle femmes-hommes.

Le projet We Diversity est donc né suite à cette certification et s’est construit tout autour de ses principales recommandations, pour faire encore plus progresser la place des femmes chez Orange Tunisie et par conséquent l’égalité professionnelle femmes-hommes. La GIZ, avec son Programme régional EconoWin, a de ce fait accepté en décembre 2018 d’apporter à We Diversity à la fois son soutien financier et un accompagnement en termes d’expertise et d’échanges de bonnes pratiques en local et à l’international pour une durée d’une année.

Un an après le lancement de ce projet, les résultats sont au rendez-vous. En effet, plusieurs initiatives ont été lancées :

· La mise en place de plusieurs dispositifs et processus RH d’accompagnement professionnel ;

· Le lancement d’un réseau de mentors ;

· Le coaching sur mesure d’un pool de 66 collaboratrices pour les faire progresser vers des postes à responsabilité ;

· L’organisation de Orange Students’ Days ;

· Le Dialogue parties prenantes sur l’égalité professionnelle pour enrichir la politique de diversité des genres…

Concernant les indicateurs d’évolution professionnelle des femmes salariées , aujourd’hui, elles représentent :

· 40% de l’effectif total ;

· 47% du Comité exécutif ;

· 30% de l’effectif managérial.

Quant aux métiers techniques, l’écart reste encore important malgré une amélioration notable (23% de femmes dans les métiers du réseau et 20% pour les systèmes d’information).

Ainsi, avec We Diversity, Orange Tunisie confirme son statut d’entreprise engagée et responsable sur le sujet de l’égalité professionnelle femmes-hommes. Ce qui a d’ailleurs été confirmé par le rapport d’audit de suivi de la certification GEEIS, fin juin 2019.

Thierry Millet, Directeur Général d’Orange Tunisie a ainsi souligné « qu’ancrer la mixité au sein de l’opérateur est un réel atout pour continuer à dynamiser la performance, l’innovation et la croissance partagée »…et a mentionné que « dans le cadre de sa nouvelle stratégie #Machrou3na2020, Orange Tunisie accorde une place très importante à l’égalité professionnelle, et au bien-être des salariés et finalement au mieux vivre et travailler ensemble au quotidien ».

Katja Wunderlich, Conseillère Technique du Programme EconoWin de la GIZ, a déclaré pour sa part : « Pour nous en tant que programme régional œuvrant pour une plus grande diversité des genres dans les entreprises dans la région MENA, le projet We Diversity d’Orange Tunisie est un véritable projet phare. L’inscription de la mixité dans la stratégie de l’entreprise pour après la décliner de façon systématique sur les différents niveaux fonctionnels par des initiatives concrètes et mesurables est le garant du succès. Nous félicitons Orange Tunisie pour cette réussite. Nous sommes certains que We Diversity va inspirer beaucoup d’autres entreprises dans leurs efforts de compétitivité ».

Orange Tunisie, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, et a pour prochaine étape celle de l’audit de recertification GEEIS, prévue pour l’été 2021 !

Tekiano avec communiqué