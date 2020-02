Hackfest 2020: La compétition nationale de cybersécurité à l’école Supcom

L’école Supcom abrite la 5ème édition du Hackfest, l’une des plus grandes compétitions de cybersécurité qui se déroulera les 4 et 5 avril 2020 au technopôle Elgazela.Ce Hackfest ne sera pas dédié seulement aux participiaux mais aussi aux enfants, la nouvelle génération, afin de les initier à ce domaine captivant et enrichissant de la cybersécurité.

Les organisateurs du Hackfest 2020 indiquent que participer à cette compétition permettra aux candidats de ressortir justement des exploits, des codes, qui permettront de tirer profit d’une vulnérabilité dans les logiciels malveillants, dans les infrastructures des systèmes d’exploitation !

Au cours du Hackfest 2020 il y’aura un challenge CTF (Capture The Flag) qui est en effet, un jeu consistant à exploiter des vulnérabilités affectant des logiciels de manière à s’introduire sur des ordinateurs pour récupérer les drapeaux, preuves de l’intrusion.

Ce Challenge sera une opportunité aux participants qui voudraient s’initier, tester ou améliorer leurs connaissances dans le domaine de la cybersécurité dans un environnement convivial. Il sera dédié à 15 équipes formés de 4 membres au maximum et s’affronteront dans ce jeu pendant 18 heures.

Une première au cours de ce Hackfest, un IoT Hacking Challenge sera au rendez-vous. Le thème de cette édition du Challenge est « Exfiltration des données via prises connectées ». Les participants sont invités à développer des attaques secrètes qui utilisent les appareils IoT – notamment les prises connectées afin d’exfiltrer des données sensibles par des canaux auxiliaires, provenant du réseau physiquement isolé. Ensuite une Demo Session aura lieu et sera consacré à des projets créatifs présentés par des experts dans le cadre d’un CFP.

Le Kids Crypto Party sera adressé aux enfants de 5 à 12 ans, qui est en effet une série d’épreuves dédiés dans le principal objectif est d’initier à la cryptographie et à la cryptanalyse, un jeu qui attire l’attention et teste l’habilité.

La dernière partie de ce Hackfest sera dévouée au Pwny Battle qui est une compétition de Hacking diffusée en temps réel. Au cours de cette compétition, les participants seront testés sur la rapidité et l’efficacité pour être le premier à obtenir le Flag et à résoudre un challenge dans une catégorie définie.

Pour participer et avoir plus de détails, consultez la page facebook https://www.facebook.com/ hackfestctf/ .

Tekiano