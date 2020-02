Nouveauté LG : L’écran incurvé de 38 pouces du nouveau Cadillac Escalade P-Oled

Grande première pour une voiture de série avec l’intégration d’un écran incurvé de 38 pouces en trois panneaux à technologie P-Oled par LG. Signé LG, ledit écran, d’une taille totale de 38 pouces (diagonale de 96,52 cm), est composé de trois affichages distincts pour des usages différents.

Ainsi le combiné d’instruments de 14,2 pouces (diagonale de 36,06 cm), positionné derrière le volant, affiche différents écrans selon les besoins du conducteur : le premier est classique avec la vitesse, le compte-tours, le niveau de carburant, le kilométrage effectué alors que le deuxième présente la navigation, le troisième la vision nocturne et le dernier la réalité augmentée.

Le deuxième écran, plus petit avec ses 7,2 pouces (diagonale de 18,28 cm), est placé à l’extrême gauche de la planche de bord. Tactile, il permet au conducteur d’afficher les données de son trajet, de changer de mode de conduite ou d’ajuster le système tête haute.

Enfin, le dernier écran de 16,9 pouces (diagonale de 42,92 cm) est LA tour de contrôle de l’habitacle puisqu’il correspond à l’info-divertissement.

Les passagers arrière bénéficient eux aussi d’écrans tactiles de 12,6 pouces (diagonale de 32 cm) avec ports HDMI et USB. Des écrans indépendants à partir desquels il est possible d’envoyer vers l’écran central des suggestions de trajets ou d’adresses. Bien entendu, le conducteur est libre de les accepter ou pas.

Ces trois-écrans-en-un ont la particularité d’être incurvés. Cela a été rendu possible grâce à la technologie P-Oled (Plastic Organic Light-Emitting Diode) dans laquelle on retrouve les caractéristiques de l’Oled (Organic Light-Emitting Diode), mais dont l’écran n’est plus en verre mais en plastique, ou plus précisément en plastique polyimide.