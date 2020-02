Digital Marketing Days les 28 & 29 Février 2020 à l’ESSECT

L’Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis (ESSECT) organise à nouveau l’événement “Digital Marketing Days” les 28 & 29 Février 2020 dans ses locaux à Montfleury.

L’ESSECT marque à travers la deuxième édition du “Digital Marketing Days” son orientation axée sur le digital et pointe son rôle pionnier en tant qu’école de commerce tunisienne référence au niveau digital en disposant de plusieurs parcours spécialisés.

Des professionnels évoluant chez les opérateurs téléphoniques, agences digitales, de communication, de production digitale, de vidéo gaming ainsi que des annonceurs et des entreprises de développement informatique exposeront leur points e vue autour de thématiques digitales très tendance.

Onze speakers de renommée animeront ces deux journées avec des thématiques innovantes comme les nouvelles plateformes conversationnelles, le trolling, le storytelling digital, l’UX UI, la production digitale, le vidéo gaming, les influenceurs, la réalité augmentée, le Conversion Rate Optimization et plus encore.

Il est pertinent de relever une innovation lors de cette édition avec deux présentations qui se feront en duo sur des thématiques en apparence proches mais susceptibles d’être complémentaires. Ceci s’inscrit dans l’optique d’élargir les perspectives de collaboration entre les diverses disciplines et ne pas penser clivages seulement mais opportunités.

Par ailleurs, toutes les présentations sont destinées à un auditoire formé principalement d’étudiants, d’enseignants et de professionnels.

Un autre point original lors de cette édition, la seconde journée, à savoir le samedi, sera organisée sous forme de workshops afin d’apporter une touche technique et une plus-value pour notre cible via des ateliers en CRO et en réalité augmentée.

Les speakers de Digital Marketing Days 2020 sont Aziz Haddad, Haythem Derbel, Walid Midani, Georges Yammine, Bahia Nar, Amine Lamine, Nouha Jaafer , Rym Khouja, Saif Ben Ammar (Hor Cujet), Sarah Lamine et Koussay Khelil.

Pour de plus amples informations, consultez notre site : https://digitalmarketing-days.com/

Tekiano avec communiqué