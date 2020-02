Vidéo buzz : Street Food in Tunisia by S7S, quand des influenceurs arabes dégustent les plats tunisiens

Dans le top tendance des vidéos les plus visualisées en Tunisie sur Youtube, une vidéo a fait plus de 1,2 million de vues en 2 jours. La vidéo “Street Food In Tunisia” ou اكل الشوارع في تونس الخضراء du célèbre youtubeur Hussain Sallam originaire d’Arabie Saoudite va vous donner faim…

Le youtubeur saoudien Hussain qui édite sur sa chaine youtube “S7S”, dédié aux challenges et spécialités culinaires dans le monde, comptant presque 4 millions d’abonnés s’est rendu en Tunisie avec d’autres amis influenceurs arabes pour déguster les plats tunisiens de rue typiques. Ils ont déambulé par la même occasion dans les ruelles de Sidi Bou Said, la capitale et la médina de Tunis.

Découvrez la vidéo اكل الشوارع في تونس الخضراء 🇹🇳 Street Food In Tunisia :

PS: si vous n’avez pas encore déjeuné, nous vous conseillons de regarder cette vidéo populaire sur youtube “اكل الشوارع في تونس الخضراء 🇹🇳 Street Food In Tunisia” plus tard..

I.D.