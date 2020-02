Les œuvres du célèbre Portraitiste Italien Raffaello à la Galerie MACAM

La Galerie MACAM Tunis abrite l’exposition “Raffaello, le portraitiste”, une reproduction en HD des plus célèbres portraits du peintre italien de la Renaissance Rafaello du 28 février au 28 mars 2020 à la cité de la culture de Tunis.

A l’occasion du 5ème centenaire de la mort de Raffaello, un des plus célèbres portraitistes italiens de la Renaissance, le Ministère italien des Affaires Etrangères et la RAI ont choisi Tunis et sa prestigieuse Cité de la Culture comme première étape d’une exposition itinérante qui fera le tour du monde.

Les portraits du peintre italien, reproduits à très haute définition, et une installation multimédia seront exposés à la galerie MACAM du Musée National d’Art Moderne et Contemporaine de la Cité de la Culture du 28 février au 28 mars 2020. La splendeur de la Renaissance rencontre l’innovation technologique pour que le public puisse découvrir et admirer le génie de Urbino.

L’exposition « Raffaello, le portraitiste » donne une opportunité unique d’admirer, dans un seul espace, les plus célèbres portraits du maitre de la Renaissance en reproductions numériques très fidèles aux originaux. Grace à l’expertise et à la technologie italiennes, les plus avancées, sera possible de revivre l’émotion des couleurs et de la lumière des œuvres de Raffaello.

Cette exposition fait partie du projet Opéra Omnia, qui est né de la constatation que la totalité du patrimoine artistique – de Leonardo, Raffaello, Caravaggio et d’autres maîtres de la peinture italienne – est dispersé dans différents musées, églises et collections privées et ceci rend impossible la réalisation de grandes expositions monographiques. Grâce à Opera Omnia les expositions peuvent être facilement transportées et installées partout dans le monde. Le professeur Antonio Paolucci, un des plus importants experts internationaux et curateur de l’exposition, certifie la rigueur scientifique qui est à la base du projet.

Cette initiative est une occasion d’entamer une longue et riche collaboration entre l’Institut Culturel Italien et le Musée National d’art moderne et contemporain MACAM et sa galerie qui orne le hall central de Cité de la Culture.

L’entrée est gratuite à l’exposition “Raffaello, le portraitiste” à la galerie MACAM, Musée National d’Art Moderne et Contemporain, à la Cité de la culture de Tunis de 10h00 à 19h00 chaque jour sauf le lundi.

Tekiano avec communiqué