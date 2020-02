L’humoriste Samia Orosemane en tournée internationale fait une pause au Royal Thalassa Monastir

Samia Orosemane, la célèbre et très sympathique humoriste franco-tunisienne, avait

choisi Monastir et le Royal Thalassa Monastir pour faire une pause thalasso entre deux

dates de sa tournée qui l’amènera d’ailleurs, dès le 7 mars prochain, à Nairobi au Kenya.

Venant d’effectuer une tournée tunisienne où elle se produisait devant un nombreux public à Tunis, Sousse et Sfax, Samia avait déjà séjourné le temps d’un très court séjour au Royal Thalassa Monastir et avait promis d’y revenir.

Rappelons que Samia OROSEMANE, née en France à Clichy-Sous-Bois, connaissait la

célébrité dès 2009 avec son spectacle Samia et les 40 comiques où elle mettait en scène de

nouveaux artistes talentueux en même temps que des humoristes confirmés.

Faisant la première du spectacle de l’humoriste, Phil Darwin, en 2012, elle se produisait

bientôt seule et remportait un vif succès pour la particularité de son spectacle où tout en

racontant sa vie, elle traite également de sujets variés, et souvent polémiques, tels que le

port du voile, le communautarisme, les mariages mixtes… Utilisant une multitude d’accents et s’adaptant pour chaque spectacle à son public pour mieux communiquer avec ses fans, Samia se produit maintenant un peu partout en France, mais aussi à Bruxelles, Genève, Montréal, Alger, Tunis, Casablanca ou Abidjan…

Tekiano avec communiqué