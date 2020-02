Jazz à Carthage 2020 : billetterie et informations sur le 15ème épisode

La scène principale du quinzième Épisode de Jazz à Carthage, qui accueillera les concerts du programme “Main Stage”, est la Salle Versailles au Pavillon à Gammarth. La salle aux volumes équilibrée et d’une acoustique parfaite sera éclairée par des ingénieurs éclairagistes spécialement venus de Belgique pour mettre en lumière les concerts de cette édition 2020.

Deux écrans géants seront placés de chaque côté de la scène offrir une meilleure vue gros plan à chaque spectateur. Les autres concerts et les afters se répartissent sur les scènes de Ennejma Ezzahra, Espace Habibi, dans les rues la Marsa et au Circus lounge.

Le Son portera la signature du système de diffusion Clair Brothers (USA). Pour accueillir les prestations de solistes renommés au programme de cette édition comité d’organisation de

Jazz à Carthage mettra à leur disposition un instrument d’exception : Un majestueux piano Yamaha C7 à queue avec un son inégalable.

La vente des billets se poursuit sur la nouvelle plateforme de billetterie. L’accès aux concerts se fera sur présentation du code QR (code que vous devrez garder soigneusement).

Les points de ventes directes seront ouverts à partir du 14 mars (trois points de ventes mentionnés dans les infos pratiques du site www.jazzacarthage.com).

Procédures pour l’achat des billets de Jazz à Carthage 2020 en ligne :

1/ Cliquez sur le lien du site Eazytick (avec un Z ),

2/ Inscrivez-vous d’un click via facebook par exemple,

3/ Sélectionnez vos spectacles/concerts,

4/ Payez via la plateforme sécurisée de la SMT,

5/ Recevez votre confirmation et votre billet avec un QR code,

6/ Gardez et protégez soigneusement votre QR code.

Il ne sera plus nécessaire d‘échanger vos Coupons Vouchers par des billets. Le QR suffira. Le service de contrôle des billets et de sécurité pourra vous demander de présenter une pièce d’identité en guise de vérification.

Avec la nouvelle plateforme de billetterie Il n’y aura plus quotas réservés pour les guichets. Il est conseillé de procéder à l’achat des billets au plus tôt sur le site.