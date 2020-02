Quatrième édition du Phare de l’Entrepreneuriat Tunisien le 29 février à l’UTICA

JEY Entrepreneuriat organise la 4ème édition du Phare de l’Entrepreneuriat Tunisien avec comme coorganisateur Sup’Com Junior Entreprise – SJE samedi 29 février 2020 à l’ UTICA à Tunis. Cet événement s’impose plus que jamais avec l’introduction de startup act en 2018 et le statut d’etudiant-entrepreneur en 2019 en Tunisie.

L’événement Le Phare Tunisien inclut des conférences et un concours entrepreneurial destiné aux jeunes étudiants, porteurs d’idée et entrepreneurs tunisiens. Plusieurs experts et chefs d’entreprises seront présents à l’événement pour parler de leur sucess stories et pour discuter avec le public et les orienter dans la création d’une entreprise.

Le Phare Tunisien sera un moment d’échange, de partage et de découverte afin d’accroître son réseau personnel et ses connaissances dans le domaine de l’entrepreneuriat. Une table ronde sera organisée avec pour thème “La place de l’entrepreneuriat dans la croissance économique tunisienne”.

L’inscription est ouverte sur le site http://phare2020.supcomje.tn/inscription/ . Pour plus d’informations, consultez la page facebook de Sup’Com Junior Entreprise – SJE

S.B.