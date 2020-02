Tunisie: un défilé unique à l’FT “Over fifty… et alors ?” avec des personnalités tunisiennes et françaises

Un défilé unique en Tunisie intitulé “Over fifty… et alors ?” (Plus de 50 ans… et Alors) se déroulera le jeudi 5 mars 2020 à 19h à l’Institut français de Tunisie à occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes.

50 femmes tunisiennes, influentes, pétillantes, inspirantes, artistes, productrices, animatrices de télévision, stylistes, journalistes, chefs d’entreprises, activistes de la société civile, défileront avec des personnalités venues de France : Sandrine Bonnaire, Marianne James, Catherine Lara, Caroline Loeb, Catherine Ceylac, Ariane Massenet, Chantal Thomass, et les entrepreneuses Aude de Thuin et Marianne Ruggieri lors de cet événement.

Le défilé Over fifty… et alors ? est une initiative de la célèbre styliste française Nathalie Garçon, une démonstration unique en son genre où l’âge n’a plus d’âge. Ell a lancé un slogan en train de devenir viral : « Over fifty… et alors ? » qui et a très vite donné naissance à une association du même nom.

Le premier défilé s’est déroulé en 2019 dans son espace de la galerie Vivienne à Paris où Nathalie Garçon organisait un défilé où la fronde étincelait : cinquante femmes de cinquante ans et plus, actrices, journalistes, chefs d’entreprises, bien dans leur corps et dans leur tête.

Très attachée à la Tunisie où elle vit et travaille une partie de son temps, il semblait évident que son deuxième défilé soit organisé ici, dans un pays où les femmes jouent un rôle majeur et occupent une place singulière.

Les personnalités qui défileront des deux rives de la Méditerranée: Anissa Aida / Hela Ammar / Hajer Azzouz / Kaouthar Baccouche / Kaouthar Bardi Rym Barketallah / Bochra Belhaj Hamida / Souhayr Belhassen et sa fille Soundos

Alia Belkhouja / Lamia Ben Ayed et sa fille Lina / Essma Ben Hamida/ Olfa Ben Mansour / Habiba Bennani / Souhaila Bensaid / Rym Ben Salah/ Monia Ben Sliman Hadj Kacem / Neila Benzina / Dora Bouchoucha /Sihem Bouhlila/ Hinde Boujemaa / Marianne Catzarras / Habiba Chaabouni / Myriam Chaabouni/ Faouzia Charfi / Leila Charfi / Cyrine Cherif / Sonia Dhaoui /Sophie Errais/ Zeyneb Farhat / Anne Gandillet / Chema Gargoury / Rym Ghachem / Aicha Gorgi/ Neila Guellaty / Veronique Guiga / Inès Hamza / Latifa Hizem / Yamina Jaweni/ Sofia Jemmali / Khaoula Khedimy Boussama / Maya Ksouri/ Malek Ladjimi / Feryel Lakhdhar / Achraf Meddeb / Saadia Mosbah/ Héla Ouardi / Rym Othmani / Samira Soltani / Samia Tnani Seidensticker/ Hana Turki / Asma Zaanouni / Beya Zardi Défileront également exceptionnellement Des invitées françaises Sandrine Bonnaire / Catherine Ceylac /Aude de Thuin / Marianne James/ Catherine Lara / Caroline Loeb / Ariane Massenet / Marianne Ruggieri / Chantal Thomass

Toutes les femmes participantes seront habillées par des créateurs tunisiens, et représenteront des modèles pour les générations futures.

Tekiano