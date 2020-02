La Commission européenne autorise Huawei à participer au déploiement de la 5G

L’Union européenne a publié une série de préconisations, appelées «boîte à outils 5G», permettant à Huawei de participer au déploiement de la 5G. Cette boîte à outils est à destination des États membres de l’Union européenne pour s’assurer de la sécurité et de la fiabilité des réseaux 5G en Europe.

Cette décision est venue seulement un jour après que le gouvernement britannique a approuvé l’implication de Huawei dans les réseaux 5G au Royaume-Uni.

Abraham Liu, le représentant en chef de Huawei pour les institutions européennes, a commenté cette publication : «Huawei félicite la décision de l’Europe, qui permet à Huawei de continuer à participer au déploiement de la 5G en Europe. Cette approche de la sécurité de la 5G objective et basée sur les faits permet à l’Europe d’avoir un réseau 5G plus sécurisé et plus rapide».

Et Liu de rappeler : «Huawei est présent en Europe depuis presque 20 ans et a fait ses preuves en termes de sécurité. Nous continuerons à travailler avec les gouvernements et l’industrie européens pour développer des standards communs pour renforcer la sécurité et la fiabilité du réseau».

La 5G est considérée comme un important axe d’avenir pour piloter le processus de transformation numérique. Cela permettra de développer l’industrie et les entreprises du secteur, d’accroître l’efficacité commerciale, la qualité et les services, de réduire les coûts et de passer à une nouvelle ère d’automatisation et d’intelligence.

Communiqué