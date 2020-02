Nouveau Livre de Mansour Moalla: Sortie de crise et union nationale : pourquoi et comment ?

Un nouveau livre de Mansour Moalla, l’ancien ministre du plan et des finances, directeur de l’école nationale d’administration et premier directeur général de la BCT, intitulé “Sortie de crise et union nationale : pourquoi et comment ?” vient de paraître .

Jamais des réflexions sur le régime politique et le mode de scrutin les plus appropriés pour la Tunisie, écrites depuis début 2011, ne trouvent aujourd’hui toute leur pertinence comme nous le rappelle le nouveau livre de Mansour Moalla.

Sous le titre de « Sortie de crise et union nationale : pourquoi et comment ? », cette compilation d’une cinquantaine de ses tribunes publiées au fils des mois dès le premier numéro du magazine Leaders, paru en juin 2011, offre une analyse à chaud des grands choix stratégiques qui se posent à la Tunisie.

Faut-il opter pour un régime présidentiel, privilégier un vote uninominal pour choisir un seul candidat par petite circonscription, imposer un seuil électoral conséquent à même de dégager une majorité nette habilitée à gouverner, dans l’alternance… Elle recense également des propositions judicieuses pour la relance économique et le redressement des finances publiques. Avec le recul du temps, on s’aperçoit que tant d’idées avancées alors par Mansour Moalla trouvent aujourd’hui leur pleine justification.

La présentation de l’ouvrage, préfacé par le Professeur Abderrazak Zouari, Professeur des Universités et ancien ministre s’est déroulé mardi 25 février sous le haut patronage de Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie Marouane El Abassi.

Ce livre inaugure une nouvelle collection lancée par Leaders, à l’occasion de la parution de ses 100 premiers numéros, regroupant par auteur, les écrits de ses principaux contributeurs, parus entre juin 2011 et septembre 2019. Il s’agit, outre Mansour Moalla, de Ammar Mahjoubi, Mohamed El Aziz Ben Achour, Riadh Zghal, Walid Bel Hadj Amor, Hédi Béhi et Taoufik Habaieb. Sept ouvrages sont ainsi édités en ce début de l’année 2020 et d’autres suivront.

Mansour Moalla, né à Sfax le 1er mai 1930, a été notamment Ministre du Plan et des Finances, et ministre des PTT, après avoir été secrétaire d’Etat à l’Industrie et au Commerce, directeur de l’Ecole Nationale d’Administration et premier directeur général de la Banque Centrale de Tunisie (1958 – 1961). Il est diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration de Paris (Inspecteur des Finances 1956), docteur en Droit et licencié en Lettres.

Mansour Moalla est fondateur des Assurances GAT et de la BIAT (1975), ainsi que de l’Institut arabe des chefs d’entreprise (1985). Il est titulaire du Grand Cordon de l’Ordre de la République et du Grand Cordon de l’Ordre de l’Indépendance (Tunisie) et Commandeur de la Légion d’honneur France).

