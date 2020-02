Zammour Trekking: 4ème édition de la manifestation sportive et culturelle du 19 au 22 mars 2020

La 4ème édition de la manifestation sportive, culturelle et qui vise aussi la promotion du tourisme Solidaire “Zammour Trekking” se déroule du 19 au 22 mars 2020 à Zammour, un village situé à Béni Khedeche dans le gouvernorat de Médenine.

Zammour Trekking est une manifestation culturelle et sportive lancée par Zied Zammouri en 2017 pour promouvoir Zammour, un village berbère perché sur les monts du DAHAR et qui a su garder son authenticité au fil des décennies. C’est une manifestation favorisant le tourisme solidaire, la culture et le sport en mettant en valeur ces trésors cachés du village et ce, du début jusqu’à la fin de la manifestation.

Le village de Zammour se distingue par la sérénité de ses lieux et la beauté naturelle de ses Ksours, oasis, ruines berbères et autres curiosités des monts qui l’entourent. Mais sa plus grande richesse reste ses habitants et leur hospitalité sans pareil.

Déroulement de l’événement Zammour Trekking

Pendant 4 jours et 4 nuits, les visiteurs vadrouillent dans les montagnes le jour, et profitent des soirées folkloriques le soir, autour d’un feu de camp. Des tentes berbères seront installées chaque soirée formant un grand cercle « Douar ».

La musique authentique et acoustique figure parmi les grands titres de Z’ammour Trekking. Le festival permet au monde d’accéder à un héritage, ancien et méconnu en conjuguant la modernité des moyens techniques mis en œuvre (son, lumière, régie de scène, logistique), avec les traditions culturelles des populations de Zammour.

A leur arrivée, les participants sont accueillis par la troupe folklorique locale « El Janneda » (Les vieux du village) avec tous les locaux qui ont mis leurs costumes traditionnels (LAHFA, BARNOUS, MAGROUN, HOULI, BAKHNOUG…) pour leur souhaiter la bienvenue.

Par ailleurs, un salon artisanal qui fait connaitre les produits locaux et territoriaux de Zammour est mis en place pour les artisans locaux et ceux des villages voisins.

Notons aussi que tous les mets proposés par Zammour Trekking sont des plats issus de l’agriculture biologique et préparés par les femmes du village.

Côté sport, des circuits de randonnées sont organisés pour toute la famille ainsi des parcours de Trek, Trail et de VTT… (Avec plusieurs autres activités de sports outdoor) au sein de paysages époustouflants pour les amoureux de la vitesse et de l’endurance.

Les épreuves du Zammour Trekking

L’événement prévoit 4 compétitions d’endurance :

– Mars Trail (un trail de 40 km)

– Zammour Trail (un trail de 18,5 km)

– Zammour Cross Country Marathon (une compétition VTT sur 90 km

– Zammour Numidos Challenge (une course à obstacles de 7 km).

Par un programme riche, Zammour Trekking se veut une rencontre des trekkers, traileurs, randonneurs et artistes venant de tous les coins pour animer 4 jours de rêve en alternant entre sport, culture et tourisme solidaire.

Des circuits de randonnées pour toute la famille, des parcours de Trek, Trail et de VTT… (Avec plusieurs autre activités de sports outdoor) au sein de paysages époustouflants pour les amoureux de la vitesse et de l’endurance sont aussi prévus.

Zammour Trekking a gagné le cœur de tous et aussi remporté le Jasmin d’Or de l’animation dans les régions à Tunisia Hospitality Award 2019 organisée par Tunisia Tourism et qui récompense l’excellence du tourisme tunisien. En 3 ans, l’événement est passé de 50 à 500 participants de nationalités tunisienne et étrangères qui sont tombés sous le charme de la région et qui sont devenus des « zammoureux ».

Pour l’inscription au Zammour trekking 2020 et avoir plus d’informations sur ses différentes activités, consultez la page Facebook Zammour Trekking

Tekiano