InoDerma: Une marque de cosmétique Tunisienne à base d’actifs naturels

InoDerma est une nouvelle marque de cosmétique tunisienne lancée par les laboratoires Inolin’S qui propose une gamme innovante de produits dermocosmétiques à base d’actifs naturels.

Les Laboratoires pharmaceutiques Inolin’S sont spécialisés dans la fabrication de produits de beauté, d’hygiène et de soins quotidiens, utilisant un process répondant aux normes pharmaceutiques garantissant toutes les exigences de qualité et de sécurité afin d’assurer le bien être de ses consommateurs par des produits innovants et efficaces.

L’équipe Inolin’S, experts, ingénieurs et pharmaciens ont pour mission de placer l’aromathérapie (utilisation des huiles essentielles, composés aromatiques extraits de plantes, à des fins médicales et cosmétiques) au cœur de tous les produits, formulés à base d’actifs naturels.

Soucieux du bien-être de ses consommateurs, les Laboratoires Inolin’S ont choisi d’associer les vertus de la nature à la science de la galénique pour mettre à leur disposition la marque InoDerma qui se décline en trois gamme Skin care , Hair care et Body Care .

Le soin capillaire antichute, dans la formule 100% naturelle à base de cinq huiles essentielles et de cinq huiles végétales permet de fortifier la racine et de ralentir la chute des cheveux, tout en stimulant la croissance.

L’huile de massage minceur, complexe d’huiles végétales et essentielles, avec une quadruple action : amincissante, drainante, raffermissante et anti-cellulite. Sa formule 100% naturelle permet d’affiner la silhouette et d’atténuer les signes de relâchement tout en hydratant l’épiderme.

Inovera Gel Apaisant et Anti-Rougeurs, formulé à base d’extrait d’aloe vera connu pour ses propriétés hydratantes et cicatrisantes, il calme les démangeaisons et apaise les peaux ayant subi une agression extérieure (soleil, piqûres d’insectes, post épilation et laser). Apportant immédiatement une sensation de fraîcheur, Inovera gel stimule également la régénération de la peau en boostant la production de collagène.

L’eau micellaire démaquillante avec ses trois déclinaisons. InoDerma Eau Micellaire « Skin Booster » pour Peaux normales à sèches qui possède un double effet nettoyant et hydratant pour enlever les résidus du maquillage (yeux, lèvres, visage). Sa formule sans paraben et sans alcool, est enrichie en extrait du fruit d’Evodia Rutaecarpa, actif très rare cliniquement prouvé pour ses effets anti-âge, bonne mine et éclat.

o InoDerma Eau Micellaire « Sébo régulateur » pour Peaux Mixtes à grasses, riche en extrait d’Iris Florentin, connu pour ses propriétés purifiantes, nettoyantes et astringentes, elle purifie, matifie et démaquille la peau.

InoDerma Eau Micellaire « Anti-Rougeurs » pour Peaux sensibles a été conçue spécialement pour les peaux intolérantes et sensibles grâce à son extrait du fruit du Câprier qui est connu pour ses propriétés apaisantes et anti-rougeurs. Elle nettoie et démaquille en douceur sans agresser la peau.

« Aujourd’hui nous avons l’honneur et le plaisir de vous présenter notre nouvelle ligne de soins InoDerma qui est le fruit d’efforts et de travail de toutes nos équipes ayant permis de mettre au point des produits innovants et efficaces selon les normes qui garantissent sécurité et qualité à nos consommateurs. En effet l’utilisation des produits naturels comme actifs dans nos formulations nous permet aujourd’hui d’avoir des résultats efficaces qui

répondent aux besoins du consommateur tout en respectant la physiologie naturelle de la peau. » déclarait Dr Asma Said, pharmacienne et Directrice Générale des Laboratoires Inolin’S (filiale du groupe pharmaceutique IPS).

Tekiano avec communiqué