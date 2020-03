Cycles Aspects du cinéma marocain et Femmes de Sciences au cinéma du 3 au 8 mars à la Cinémathèque

En marge de la célébration de la Journée internationale des femmes qui coïncide avec le 8 Mars de chaque année, la cinémathèque tunisienne propose deux cycle de projections, le premier dédié à l'”Aspects du cinéma marocain” et le second aux “Femmes de Sciences au cinéma” et ce du 03 au 08 mars 2020.

Pour le cycle Aspects du cinéma marocain, les films proposés et les dates de leurs projections sont comme suit :

Mardi 3 mars : 18 h30: THE SEA IS BEHIND de Hicham Lasri, 2014, Maroc, 88′

Jeudi 5 mars :18 h30 : LA GUÉRISSEUSE de Mohamed Zineddine, 2018, Maroc, 110′

Vendredi 6 mars : 16 h: SOFIA de Meryem Benm’Barek, 2019, Maroc, 90′

Samedi 7 mars : 16 h: LES MÉCRÉANTS de Mohcine Besri, 2011, Maroc, 88′ et 18 h 30: PÉGASE de Mohamed Moftakir, 2010, Maroc, 104′

Dimanche 8 mars: 18 h 30: MAJID de Nassim Abassi, 2010, Maroc, 116′

Pour le cycle “Femmes de Sciences au cinéma “, les films proposés et les dates de leurs projections sont comme suit :

Mercredi 04 mars : 18H30 : “Les Figues de l’Ombre” de Theodore Melfi, 127′, 2016

Vendredi 06 mars: 18H30 : “Alien” de Ridley Scott, 117′, 1979

Vendredi 06 mars : 21H : “Interstellar” de Christopher Nolan, 169′, 2014

Samedi 07 mars : 21H: “Les Figues de l’Ombre” de Theodore Melfi, 127′, 2016

Dimanche 08 mars: 16H: “Star Wars : Le réveil de la Force” de J. Abrams, 135′, 2015

Les billets se vendent sur place aux prix de 3dt et 2dt tarif étudiant.

