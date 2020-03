Rencontre régionale sur la polyarthrite rhumatoïde organisée par les laboratoires Pfizer

Les laboratoires Pfizer ont récemment organisé un événement qui a rassemblé d’éminents experts des communautés nationale et internationale de rhumatologie, pour discuter des dernières avancées médicales sur la polyarthrite rhumatoïde une maladie dégénérative inflammatoire chronique.

Qu’est-ce que la polyarthrite rhumatoïde ?

La polyarthrite rhumatoïde (PR) est une maladie auto-immune chronique inflammatoire qui détruit progressivement le cartilage et les os et qui cause un éventail de symptômes : douleur, gonflements dans les articulations, en particulier celles des mains, des pieds et des genoux.

Elle est caractérisée par une atteinte articulaire souvent bilatérale et symétrique, évoluant par poussées vers la déformation et la destruction des articulations atteintes. La polyarthrite rhumatoïde touche en moyenne 0,5 à 1% de la population mondiale, avec 5 femmes pour 1 homme.

Bien que la cause exacte de la PR soit inconnue, elle est considérée comme une maladie auto-immune du fait que le système immunitaire des personnes atteintes prend les tissus sains du corps comme une menace et les attaque.

Les femmes, les fumeurs et les personnes avec un historique familial de polyarthrite rhumatoïde constituent des populations à risque pour le développement de la PR. Elle apparaît à n’importe quel âge adulte, mais se manifeste en général entre les âges de 40 et 70 ans.

Plus de 17,6 millions de personnes sont touchés par la PR dans le monde.

Tekiano avec communiqué