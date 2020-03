Les 24heures de théâtre non stop du Kef: 19ème édition du 24 au 27 mars 2020

L’événement les 24Heures du Kef dans son édition 2020 propose un programme dense et varié du 24 au 27 mars 2020 avec au menu des représentations allant du théâtre aux arts plastiques, en passant par la musique, la danse et divers types de performances.

L’événement coincide chaque année avec la célébration de la Journée mondiale du théâtre fêtée le 27 mars notamment dans plusieurs espaces théâtrales de Tunisie.

Le directeur du CNADS et de la 19ème édition des 24heures de théâtre non stop, Imed Médiouni, souligne dans un communiqué que cette 19ème édition accueillera des participants qui viendront de la Tunisie et de douze autres pays dans une optique d’ouverture sur son environnement national et international.

Pour être au cœur des préoccupations des diverses catégories de la société tunisienne, les manifestations du Festival et certaines représentations sortiront des murs du Centre National des Arts Dramatiques et Scéniques du Kef (CNADS) pour se tenir dans des institutions et des établissements dont l’implication est porteuse d’une plus-value socioculturelle et citoyenne. C’est le cas des Espaces culturels privés, des foyers pour orphelins ou personnes âgées et des prisons.

Lors de cette session des 24Heures du Kef, le public pourra assister à des colloques et des tables rondes portant sur les approches et les études capables de développer la création et la critique théâtrales. Dans ce cadre, cette 19ème édition comporte un colloque international qui porte sur le thème ” Le Théâtre et les TIC (Technologies de l’Information et de la Communication)”.

Très attachée à la dynamique d’ouverture, consacrée depuis de longues années, la 19ème édition des 24Heures du Kef échangera un certain nombre de spectacles avec d’autres festivals qui s’intéressent au théâtre et qui se déroulent durant la même période. Citons les exemples du Festival du spectacle vivant de Gafsa et du Festival de théâtre Ezzeddine Gannoun. Cette ouverture se fera également sur les institutions publiques et privées comme le Théâtre National Tunisien, le Centre international des arts contemporains de Kasserine, le Centre culturel international Jugurtha, l’Espace culturel Syrta, l’Espace culturel ” Monde de l’art “, etc.

Les partenariats concrétisés avec ces Théâtres et ces Espaces où la création artistique prend forme, ambitionnent de faire connaître les créations tunisiennes et d’offrir au public l’occasion de découvrir également des pièces de compagnies étrangères, le tout dans un esprit d’innovation et d’enrichissement des techniques et des compétences qui sont à la base de l’art théâtral et des arts de la scène en général.

Le CNADS du Kef a, dans ce sens, prévu une coproduction avec la Compagnie théâtrale portugaise Fatias de Cà, intitulée “La Tempête”, d’après l’œuvre de William Shakespeare.

Programmées tout au long de l’année par le CNADS du Kef, les activités d’expérimentation et de formation seront présentes cette année. Cela consistera en quatre ateliers : le premier portera sur ” L’acteur qui chante “, animé par la metteuse en scène italienne Tanja Horstman, c’est un atelier qui vise un public d’étudiants et d’amateurs désireux de développer leur créativité et leurs aptitudes dans ce domaine.

Le deuxième atelier sera assuré par le docteur Maibed Khalfallah Rached et le professeur Abbès Hamdène (venus d’Irak) et s’intéressera au ” Théâtre thérapeutique “. ” Mouvements en mots / médiation culturelle ” est le titre du troisième atelier qui sera animé par Christopher Studer (Suisse). Quant au quatrième atelier, il se penchera sur ” L’art du comédien ” sous la direction du metteur en scène tunisien Wahid Ajmi.

Consciente que l’art en général et le théâtre en particulier ont une histoire qui les inspire en permanence, l’équipe des 24Heures du Kef rendra hommage à divers artistes et acteurs culturels en signe de reconnaissance pour leur dévouement au Quatrième art.

