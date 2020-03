Tunisie – météo : Pluies et orages isolés sur le nord et localement le centre et le sud-est les 3 et 4 mars 2020

Le temps sera parfois nuageux avec pluies et orages isolés sur le nord et localement le centre et le sud-est mardi 03 mars 2020. Vent de Nord-Ouest fort à très fort entre 50 et 70 km/h près des côtes et assez fort entre 20 et 45 km/h ailleurs et atteignant temporairement 100 km/h en rafales sur les hauteurs.



Mer très forte à grosse dans le nord et forte à très forte dans les autres zones.

Températures en baisse et les maximales seront comprises entre 10 et 16°C dans le nord et les hauteurs et entre 17 et 22°C dans le reste du pays.

Prévisions pour mercredi 04 mars 2020

Temps parfois nuageux avec pluies isolées sur le nord et localement le centre et des passages nuageux sur le sud.

Vent de secteur Ouest fort à très fort de 60 à 80 km/h sur le nord et le centre et assez fort de 30 à 50 km/h ailleurs.

Mer forte à très forte sur le nord et les côtes Est et très agitée dans le golfe de Gabès.

Températures maximales comprises généralement entre 12 et 17°C dans le nord et les hauteurs et entre 23 et 27°C dans le reste du pays.