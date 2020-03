Coupe Arabe Juniors U20: Finale Tunisie vs Sénégal: où regarder le match du 04 mars?   

La finale de la Coupe Arabe des Nations U20 opposera la Tunisie au Sénégal mercredi 04 mars 2020. La finale Tunisie vs Sénégal sera disputée à partir de 17h30 sur la pelouse du stade de Dammam en Arabie Saoudite.



L’équipe tunisienne de football junior s’est distinguée avec un parcours sans embûches en Coupe arabe des nations U20. Elle a éliminé le Maroc dimanche dernier sur le score sans appel de 4-0. Le coup d’envoi de la finale sera donné mercredi au stade de Dammam à 17h30, par l’arbitre saoudien Fayçal Balaoui.

Vous pouvez regarder la finale Tunisie vs Sénégal de la Coupe Arabe Juniors U20

en direct live sur les chaines Watania 1, KSA Sports 1 et Abu Dhabi Sports 1. Le streaming de la finale Tunisie vs Sénégal est visible via le lien https://www.youtube.com/watch?v=vEzQlKoL1yk

Tekiano