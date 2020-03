Créathon 2020: Challenge Signalétique en 24H à la Cité des Sciences de Tunis avec l’ISBAT

La Cité des Sciences à Tunis (CST) organise en partenariat avec l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis (ISBAT) un Challenge Signalétique intitulé “Créathon 2020” les 05 et 06 mars 2020.

Au cours de cette épreuve marquée par la participation de plus de 50 étudiants de l’ISBAT les 5 et 6 Mars 2020, des coachs seront présents pour guider les candidats. Ce Challenge de 24H NON STOP à la CST vise à résoudre des problèmes de Signalétique. L’objectif est de repenser la signalétique intérieure et extérieure de la cité des sciences à Tunis.

La présentation des travaux aura lieu à l’Auditorium Ibn Khaldoun le vendredi 6 Mars à 14H. La remise du prix pour le meilleur projet aura lieu le même jour à 16H.

L’entrée est libre et gratuite.

Tekiano