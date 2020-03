festival EnviroFest Tunisia: 3e édition du 14 au 20 mars 2020 à la cité de la culture

La troisième édition du festival du film environnemental EnviroFest Tunisia 2020 se déroule du 14 au 20 mars 2020 à la cité de la culture de Tunis et prévoit cette année la projection de 10 films de nationalité française, britannique, américaine et canadienne.

Au cours de ce festival des projections, des échanges, des débats et des appels à l’action seront au rendez-vous pour faire bouger la communauté autour du changement climatique en Tunisie et dans le monde!

L’ouverture sera marquée par la projection du film documentaire britannique “The Great Green Wall” de Jared P Scott avec l’artiste malienne Inna Modja. Le documentaire accompagne la chanteuse dans un voyage musico-écologique le long d’un projet d’une grande muraille verte s’étendant du Sénégal à l’Ethiopie pour aider à comprendre que le problème de désertification n’est plus uniquement un enjeu africain mais mondial.

Bande annonce du film “The Great Green Wall”

Organisé en partenariat avec la Cinémathèque tunisienne EnviroFest Tunisia 2020 vise à dépasser le cadre cinématographique en proposant des débats scientifiques sérieux afin de plaider pour des causes essentielles tout en vulgarisant d’une manière ludique les problématiques et les solutions à la question environnementale qui se pose comme le défi majeur des années à venir.

En plus des projections de films, EnviroFest organise un village environnemental, éco-village à la Cité de la Culture de Tunis qui sera ouvert au public et dans lequel sont organisées des rencontres avec des associations de la société civile qui militent dans les domaines de l’environnement et qui présentent des activités ludiques pour les enfants avec ateliers et théâtre de marionnettes.

Le directeur du festival Hichem Belkhamsa déclare que le festival se déplacera à partir du mois de juin et jusqu’au mois d’octobre 2020 dans 12 villes tunisiennes: Sfax, Redeyef, la Marsa, Djerba, Bizerte, Monastir, El Haouaria, Kerkennah, le Kef, Gabes, Tataouine et Tozeur.

