L’Geek Week 2020 : Des conférences, formations et compétitions Geek et Gaming à ISET Charguia

L’Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Charguia accueille l’événement L’Geek Week 2020 qui se déroule du 07 au 14 mars. Des conférences et des formations gratuites dans le digital seront au rendez-vous le 07 Mars à partir de 9h à ISET Charguia – Tunis. Le thème de cette édition que s’étend sur plusieurs pays africains est “L’économie numérique, un rayon de développement de l’Afrique?”.

Trois conférences sous forme de panels seront proposées; il s’agit de :

– Comment se préparer aux métiers du digital ?

– Comment se construire une image positive à travers le digital?

– Communiquer oui…. mais Comment ?

En plus de deux Workshops : Les leviers du marketing digital et Social média : Influence et e-réputation.

L’événement est proposé par L’Geek, une Startup qui a comme mission de faciliter l’accès au monde numérique en Afrique et accompagner les jeunes, les associations & les entreprises dans leur transformation digitale à travers différents projets & services 100% digitaux : Formations & conférences en digital, événements Geek, Gaming, Robotique, Cosplay, Mangas…

Pour participer, l’inscription est gratuite et se fait en ligne sur le site lgeek.com . Des attestations seront remises aux participants à la fin de la formation.

S.B.