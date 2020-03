Tournée de la 2e Caravane nationale Tunisian Smart Cities du 9 au 16 mars 2020

La 2ème Caravane nationale Tunisian Smart Cities (TSC), va entreprendre une première tournée dans différents gouvernorats du pays, du 9 au 16 mars 2020 puis une deuxième du 29 juin au 6 juillet 2020.

Organisée par l’Association Tunisian Smart Cities, la caravane vise à sensibiliser à la démarche de ville intelligente et à diffuser les bonnes pratiques auprès des acteurs socio-économiques.

L’accent sera mis sur les enjeux relatifs à l’aménagement intelligent et durable des territoires, en utilisant les technologies pour faciliter la vie des citoyens…

A cet égard, des conférences et des ateliers seront organisés avec la participation de municipalités, société civile, entrepreneurs, ingénieurs, décideurs, responsables politiques…

La première tournée de la Caravane sera marquée par un départ symbolique de Bizerte, qui constitue le berceau de la ville intelligente où les premiers projets ont vu le jour dans le pays.

La première station sera le gouvernorat de Kasserine, ensuite, la caravane se dirigera vers Sidi Bouzid, Gafsa, Tozeur, Kebili, Tataouine, Médenine, Gabes et Sfax.

Sur la feuille de route de la deuxième tournée, prévue du 29 juin au 6 juillet 2020, figure les gouvernorats suivants : Béja, Jendouba, le Kef, Siliana, Kairouan, Mahdia, Monastir, Sousse, Nabeul, Ben Arous, Tunis, Ariana et La Manouba.

“Le choix des villes a été fait d’une manière totalement, transparente, répondant à des besoins économiques pertinents. Loin de la capitale et des villes côtières, la caravane se dirige vers les quatre coins du pays, du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest…Mais ce qui a donné un vrai coup de pouce à cette initiative, ce sont les collectivités de ces régions qui ont déclaré être engagées dans un projet de ville intelligente “, a indiqué Borhène Dhaouadi, président de l’Association TSC.

Il a fait savoir que l’association œuvre à inclure les villes tunisiennes dans la liste des villes intelligentes à travers le monde, puis la mise en œuvre de projets structurants et stratégiques, et ce, après le lancement officiel du Programme national Tunisian Smart Cities, qui a été introduit dans le Plan national stratégique du gouvernement pour la période 2020-2025.

D’après lui, ” le prochain défi consiste en la mise en place de la vision d’une Tunisie durable à l’horizon 2050, ”Tunisia Smart Nation”, qui se veut une référence pour la planification publique des politiques de développement et d’aménagement”.

Tekiano avec TAP