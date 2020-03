Concert des groupes Tree9 et Mil7 lundi 16 mars au théâtre Le 4ème Art

Le groupe Tree9 طريق présente son concert de fin de résidence lundi 16 mars au théâtre Le 4ème Art de Tunis. La première partie du concert sera assurée par le projet Mil7 de Ramy Zoghlami.

Tree9 طريق est un projet initié par le chanteur et guitariste Nebil Mannai qui a été charmé par le son rond de la contrebasse de Mathieu Schmitt. Le trompettiste Tanguy Jouanjan JOUANJAN à rejoint par la suite le groupe. Tarek Maaroufi un ami de longue date, batteur et membre de plusieurs projets phares de la scène musicale nord-africaine s’installe en région Parisienne et rejoint aussitôt le groupe.

Quelques mois après, Tree9 enregistre WraHdoud Al Saed, le premier EP du groupe dans les studios Davout à Montreuil. Maxime Barcelona, rejoint le groupe en tant que guitariste juste après la sortie de l’EP. Dans l’EP WraHdoud Al Saed, il y a cinq chansons écrites en tunisien. Elles décrivent des situations, des états d’âme, une remise en question des standards comportementaux à l’échelle individuelle ou collective, une introspection à travers un parcours de vie, un voyage, un chemin.

Découvrez les titres de l’album WraHdoud Al Saed du groupe Tree9 :

Le groupe Mil7_ملح qui assure la première partie du concert, est fondé par Ramy Zoghlami, co-fondateur du célèbre duo Yuma. Il propose une exploration artistique et linguistique entre les rives du folk, du rock et de l’électro-oriental, Mil7 nous amarre dans des régions sensuelles et poétiques aux accents sincères et vrais.

Le concert Tree9 – طريق /Mil7 s’insère dans le cadre du programme Act Now, initié par le Centre culturel International de Hammamet et financé par Tfanen Tunisie Créative, Akacia Productions et Act Now. Les billets sont disponibles au Cinémadart Carthage, au Théâtre du 4ème Art et pour la vente en ligne sur le site Teskerti.tn au prix de 20dt.

