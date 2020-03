Plateforme tunisienne fripUP.com: Pour la vente et l’achat des articles second hand en ligne

fripUP.com est une plateforme en ligne permettant la vente et l’achat des articles second hand d’habillement en Tunisie auprès des particuliers et professionnels , tout en garantissant le service de livraison à domicile .

La plateforme tunisienne fripUp.com a été lancée par une équipe composée de jeunes tunisiens qui s’est récemment lancée dans le secteur de friperie en ligne et voilà qu’une startup a été créée en ce sens et c’est au cours du quatrième trimestre 2018. Sa mission c’est d’inspirer une nouvelle génération qui se dirige vers le “secondhand first”.

“Nous croyons que chaque dinar compte, et qu’acheter des articles d’occasion peut générer des économies importantes surtout à long terme. Vous travaillez dur pour générer de l’argent et vous aimez faire des économies, mais vous ne trouvez pas assez de magasins locaux , on vous offre des alternatives de qualité à l’achat de nouveaux produits et pour tous les membres de votre famille”, et c’est delà que l’idée s’est développée . explique les fondateurs de fripUp.com.

Nous sommes un marketplace de friperie en ligne , servant tant qu’intermédiaire entre vendeurs et leurs boutiques et les clients à travers notre plateforme fripUp.com.

L’équipe de fripUp offre le kit “shootUp”, aux vendeurs des articles “secondhand”, qui veulent partager leurs expériences de vente en ligne et augmenter ainsi le trafic des visiteurs de leurs boutiques.

Ce kit rassemble des équipements de photographie, une boutique personnelle sur fripUp.com et un identifiant unique qui garantit aux vendeurs le sens de la flexibilité au cours de leurs fixation des prix .

Comment passer une commande sur Fripup :

Avant chaque livraison de commande, l’état de l’article en question est vérifié et une livraison à temps de chaque commande (entre deux-quatre jours maximum) est assurée. Pour le payement, il se fait de main en main , sur place lors de la réception du produit. Si, il y a un cas de défaut ou que l’état de l’article n’est pas conforme à sa photo présentée sur la plateforme, l’équipe de Fripup s’engage pour le retour ou le remboursement.

Tekiano avec communiqué