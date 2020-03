La foire internationale du livre de Tunis, FILT 2020, reportée en novembre sur fond de Coronavirus

La Fédération Tunisienne des Editeurs (FTE) vient de publier un communiqué annonçant que la foire internationale du livre de Tunis FILT 2020 sera reportée au mois de novembre 2020 pour des raisons préventives, en raison de la propagation du coronavirus .. La FILT 2020, 36ème édition de la foire internationale du livre de Tunis était annoncée du 08 au 19 Avril 2020 au parc des expositions d’El Kram. Elle compte chaque année la participation de plusieurs éditeurs du monde entier et draine des milliers de visiteurs.

Le cabinet de la Ministre des affaires Culturelles a appelé les instances professionnelles pour les informer de cette décision. Une réunion sera tenue sous 24h pour communiquer plus de détails.

La FTE déclare qu’elle comprend cette décision, destinée à protéger les exposants et le public du FILT et espère que la profession ne souffrira pas trop de ce report. La FILT est un rendez-vous important pour les éditeurs et les lecteurs tunisiens. Mais le principe de précaution doit primer.

