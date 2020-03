L’écrivain tunisien Taoufik Ben Brik publie un nouveau livre intitulé “Wahran”

Le journaliste écrivain tunisien Taoufik Ben Brik a récemment publié un nouveau roman intitulé “Wahran”. Le roman “Wahran” qui compte 172 pages, édité chez Sud Edition est le dernier opus en dialecte tunisien de l’écrivain tunisien paru en 2020.

Taoufik Ben Brik organise actuellement plusieurs séances de dédicaces du livre Wahran, au style provocateur qui lui est propre, dans plusieurs libraires de Tunisie. Écrivain et journaliste originaire du Kef, il a écrit pour des médias francophones comme La Croix, Libération et Mediapart. Taoufik Ben Brik est connu pour ses positions contre la dictature. Ses critiques au régime Ben Ali et la situation dans le pays lui ont valu le harcèlement, la censure et l’emprisonnement.

Ben Brik est auteur de plusieurs livres en français et arabe dont des best sellers en Tunisie. Parmi ses publications, “Une si douce dictature… Chroniques tunisiennes 1991-2000” (La Découverte, Paris, 2001), “The Plagieur” (Exils Editeur, Paris, 2004), “Kalb Ben Kalb” (Chien fils de chien, paru aux éditions Apollonia, Tunis, 2013). “Al-Ikhwa Hamlet” (Les Frères Hamlet) et “New York, banlieue de Tunis” sont parus chez Sud Editions, Tunis, en 2016. Il publie “Kawazaki” en 2014.

L’ouvrage ‘Wahran’ sera présenté à la Maison du Roman de la Cité de la Culture de Tunisie vendredi 13 mars dans le cadre de ses rencontres littéraires hebdomadaires. Wahran de Taoufik ben Brik est vendu au prix de 16dt et est disponible pour la vente en ligne sur le site Ceresbookshop.

I.D.

