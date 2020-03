Prix Orange du Livre en Afrique 2020 : un écrivain Tunisien parmi les 6 finalistes

Pour la 2e édition du Prix Orange du Livre en Afrique, 38 romans ont été envoyés, proposés par 28 maisons d’édition basées dans 14 pays différents. L’écrivain tunisien Ahmed MAHFOUDH figure par les finalistes du prix Orange du Livre en Afrique 2020 avec son roman “Les jalousies de la rue Andalouse” édité chez Arabesques éditions.

Après délibérations à Paris, les représentants des comités de lecture ont désigné la liste des 6 romans finalistes du Prix Orange du Livre en Afrique 2020 , il s’agit de:

– Abdellah BAÏDA, Testament d’un livre, Editions Marsam (Maroc)

– Ndèye Fatou Fall DIENG, Ces moments-là, L’Harmattan Sénégal (Sénégal)

– Youssouf Amine ELALAMY, C’est beau, la guerre, Editions Le Fennec (Maroc)

– Mostefa HARKAT, Le retour au Moyen Age, Editions AFAQ (Algérie)

– Ahmed MAHFOUDH, Les jalousies de la rue Andalouse, Arabesques éditions (Tunisie)

– Paul-Marie TRAORE, Jeu de dames, Editions Tombouctou (Mali)

Ahmed Mahfoudh est romancier et professeur de littérature française en Tunisie. Il est l’auteur entre autre de Brasilia Café (Comar d’Or du roman-découverte en 2006) et Jours d’Automne à Tunis en 2015.

Le roman “Les jalousies de la rue Andalouse” nous emmène au début des années quatre-vingt. Frustré et animé d’un sentiment d’injustice, Aziz alias Azzouz, jeune provincial logé au sein d’une grande famille tunisoise d’origine andalouse, va entreprendre une stratégie de conquête et d’affirmation sociale. Lorsque surviennent des épisodes dramatiques de l’histoire de la Tunisie, l’ambition individuelle d’Azzouz coïncide avec celle des classes montantes prises dans un courant d’affairisme et d’opportunisme.…

Les six auteurs finalistes et leurs éditeurs devaient être présents au Salon du Livre de Paris initialement prévu du 20 au 23 mars 2020 pour présenter leurs ouvrages mais le salon a été annulé en raison des risques liés au coronavirus.

Les six ouvrages finalistes seront mis en avant sur les réseaux sociaux, notamment sur le site lecteurs.com. Le Jury final désignera un lauréat parmi les six finalistes, qui se verra décerner le Prix le 4 juin prochain à Tunis. Il recevra une dotation de 10.000 euros et bénéficiera d’une campagne de promotion de son ouvrage.

Le jury du Prix Orange du Livre en Afrique 2020 est présidé par Véronique Tadjo (Côte d’Ivoire), il est composé de 10 membres: Djaïli Amadou Amal (lauréate 2019, Cameroun), Yvan Amar (France), Kidi Bebey (France), Yahia Belaskri (Algérie), Eugène Ebodé (Cameroun), Valérie Marin La Meslée (France), Nicolas Michel (France), Gabriel Mwènè Okoundji (Congo) et Mariama Ndoye (Sénégal).

Lancé en octobre 2019 par la Fondation Orange, ce prix récompense un roman écrit en langue française par un écrivain africain et publié entre le 1er novembre 2018 et le 30 octobre 2019 par une maison d’édition basée sur le continent africain.

