Jumia Tunisie célèbre la Tech Week avec des offres uniques du 16 au 22 mars

Jumia Tunisie annonce le prochain lancement de sa campagne commerciale “Tech Week” du 16 au 22 mars 2020. Jumia, leader du e-commerce en Tunisie et en Afrique propose aux internautes des offres intéressantes pour les produits Hi-Tech.

Cette semaine est la continuation d’une tradition établie par Jumia il y a deux ans. Ses clients sont des habitués de la “Mobile Week” en mars, qui propose des promotions sur la plateforme Jumia mais elle a décidé de changer le nom de la campagne cette année.

À cet égard, le PDG de Jumia Tunisie, M. Elyes Jeribi, a expliqué que le succès des deux campagnes précédentes de la Mobile Week a encouragé Jumia à développer cette campagne, ajoutant: “Nous avons remarqué dans les campagnes précédentes que les Tunisiens achètent en ligne, en particulier des produits technologiques. En outre, ces produits sont devenus liés, le mobile s’est associé à la montre-bracelet, à l’ordinateur et même à la télévision, ce qui nous a incité à convertir la campagne de la Mobile Week en Tech Week, afin que les clients de Jumia puissent profiter des offres de tous les produits technologiques”.

Concernant les offres commerciales disponibles, Mr Jeribi a expliqué que Jumia reste toujours fidèle à ses offres incroyables, car elle fournira un smartphone au prix de 99D aux côtés d’un téléviseur 32 pouces au prix de 329D et un PC à 499D en plus des jeux concours et surprises 24h / 24.

La Tech Week fait partie des principales campagnes commerciales der Jumia, au même titre que le Black Friday et l’Anniversaire. L’événement intervient également alors que Jumia ne cesse d’améliorer la la qualité des produits, les services de livraison et la mise à disposition de nouvelles méthodes de paiement électronique.

Tekiano avec communiqué