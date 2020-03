TOPNET signe un partenariat stratégique avec La Poste Tunisienne

TOPNET, le leader des Services Internet en Tunisie vient de signer un partenariat stratégique avec la Poste Tunisienne lors d’une cérémonie organisée le Mardi 10 Mars 2020 au Siège de La Poste en présence de la Directrice Générale de TOPNET, Madame Rym Akremi Ben Dhief, et du Président Directeur Général de la Poste Tunisienne, Mr Jawher Ferjaoui.

Cet accord entre dans le cadre de la stratégie d’extension du réseau commercial de TOPNET qui aura pour effet une meilleure disponibilité géographique des produits et services internet. Durant la cérémonie de signature ; Mme Rym Akremi a déclaré que « Cet accord permettra à TOPNET de démocratiser encore plus l’accès à Internet Haut Débit à travers les bureaux de poste surtout dans les zones rurales et contribuer ainsi au développement numérique de notre pays »

A travers cette nouvelle coopération stratégique, les offres Smart ADSL et Smart Rapido seront présents dans plus de 1028 bureaux de postes répartis sur tout le territoire tunisien proposant aussi la possibilité aux clients TOPNET de payer leurs frais d’abonnements via l’application de la Poste le D17 et permettant ainsi de mieux répondre à leurs besoins évolutifs et leur fournir une meilleure expérience client.

