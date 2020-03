Tunisie – Coronavirus : Un 6ème cas enregistré

Un 6ème cas de Coronavirus a été confirmé, mardi, selon les résultats des analyses effectuées, hier lundi, sur 44 personnes soupçonnées d’avoir contracté le virus, a déclaré le ministère de la Santé.

Lors du point de presse périodique organisé mardi par le département de la Santé, Chokri Hamouda directeur général des soins de santé de base au ministère de la Santé a indiqué que les résultats de 44 analyses de laboratoire, ont confirmé la contamination par le virus, du frère du deuxième cas testé positif à Boumerdes (Mahdia), portant le nombre total des cas de contamination par le virus à 6 cas au total.

Il a ajouté que l’état de santé de ce nouveau cas mis en auto-isolement à domicile, est stable.

Le responsable a aussi souligné que l’homme âgé de 83 ans contaminé par le virus à Bizerte, est rentré en France, hier lundi, avant que les analyses n’aient confirmé sa contamination. Ne présentant aucun symptôme, il avait était placé en auto-isolation chez lui.

Il a fait savoir que les autorités françaises ont été informées dès la découverte du départ du patient en question, lesquelles ont procédé à son hébergement à l’hôpital, ajoutant que tous les passagers qui étaient à bord de l’avion ont été soumis à des examens et placés à l’auto-isolation. L’avion avait fait son retour en Tunisie, sans passagers à bord, après avoir été stérilisé, alors que les membres de l’équipage ont à leur tour été placés en auto-isolation, a-t-il ajouté.

Hamouda a indiqué dans ce contexte que le coût de l’analyse s’élève à environ 500 dinars, un coût exorbitant, qui nécessite de rassembler un nombre important d’analyses, afin d’en réduire le coût, faisant savoir que 1500 personnes ont été placées en auto-isolation.

“Le ministère de la santé tient à la question de l’auto-isolement afin de contrôler autant que possible la propagation de la maladie et d’assurer le confort du patient et le rendre moins vulnérable aux pressions psychologiques qui contribueraient à perturber son état de santé, voire son immunité”, a indiqué Hammouda.

Il a, dans ce contexte, nié l’information selon laquelle une personne aurait perdu conscience dans une rue de Tunis à cause du Coronavirus.

Rappelons que le ministère de la santé a annoncé, le 2 mars en cours, la détection du premier cas de coronavirus en Tunisie. Il s’agit d’un Tunisien âgé de 40 ans, arrivé d’Italie.

Depuis, 2000 personnes ont été placées en quarantaine. 750 d’entre eux ont quitté cette mesure d’isolement après 14 jours.