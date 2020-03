RESTART lance un appel à candidature pour sélectionner 300 jeunes porteurs d’idées entre 18 & 35 ans

Le projet RESTART ,coordonné par l’ONG italienne COSPE en partenariat avec l’ANETI lance un appel à candidature pour sélectionner 300 jeunes entre 18 et 35 ans porteurs d’initiatives d’entrepreneuriat sociale et solidaire écodurable dans les cinq gouvernorats de Gabes, Jendouba, Mahdia, Sidi Bouzid et Sousse.

Au moins 50 startups sociales écodurables à forte innovation visant la régénération écologique et sociale des territoires seront appuyées dans les 5 régions.

Les jeunes sélectionné.e.s accéderont à un parcours de formation, d’accompagnement et d’intermédiation financière pour constituer/consolider leur startup.

Les axes prioritaires : énergies alternatives et renouvelables, économie circulaire, recyclage, agro‐écologie, agriculture multifonctionnelle, bio‐construction, mobilité écologique, marketing territorial et valorisation des produits du territoire, tourisme durable.

Les détails de l’appel à candidature de Restart sont expliqués dans le document suivant:

Les jeunes entrepreneurs sociaux qui désirent participer peuvent envoyer leurs candidatures jusqu’au 29 mars 2020.

Plus d’informations sur le site de CITET Tunisie et l’ANETI .

Tekiano avec communiqué