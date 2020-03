Le festival Jazz à Carthage 2020 reporté

Jazz à Carthage se voit contraint d’annuler l’ épisode 15 du festival qui devait se dérouler du 2 au 11 avril 2020 à cause de la pandémie du Coronavirus, en vue d’un éventuel report. Explication de l’équipe du festival.

Depuis quelques jours nous suivons avec inquiétude la propagation de l’épidémie de Coronavirus qui frappe le Monde, puis désormais la Tunisie. À ce jour, l’évolution vers le stade de la pandémie est malheureusement confirmée.

Dès lors plusieurs événements culturels nationaux et internationaux ont été annulés par des circulaires officielles ou subi des restrictions draconiennes difficilement applicables, en prévention de la propagation virale.

Plaçant la santé et la sécurité du public, des artistes et des équipes du festival au sommet des priorités dans ce contexte d’urgence sanitaire et suite aux annonces du Ministère de la Santé, de la Commune de la Marsa et celles du 13 mars par le Chef du Gouvernement en lien avec l’épidémie du Covid-19, interdisant entre autres la tenue de tous les événements et des rassemblements de plus de 100 personnes, Jazz à Carthage se voit contraint d’annuler en vue d’un éventuel report l’ épisode 15 du festival qui devait se dérouler du 2 au 11 avril 2020.

Comme vous pouvez l’imaginer nous avons tout tenté, au prix de sacrifices et de grands efforts pour maintenir cette édition qui s’annonçait exceptionnelle malgré toutes les contraintes. Mais face à cette situation inédite, Jazz à Carthage a bien évidement fait prévaloir la protection de la santé de son public, des artistes et de ses équipes face à cette menace.

Cette décision contrainte aura des conséquences financières préjudiciables qui mettent en difficulté matérielle et morale toute l’équipe d’organisation. À ce stade très avancé et avec les frais élevés préalablement engagés, Jazz à Carthage devra subir les conséquences financières implacables de cette décision ce qui fragilise gravement le festival et menace sérieusement sa pérennité.

Néanmoins l’équipe Jazz à Carthage affrontera cette épreuve avec abnégation en veillant à assurer le remboursement des billets pour ceux qui le demandent. Compte tenu de cette situation exceptionnelle et inédite, le festival sera cependant reconnaissant pour votre compréhension et soutien et mettra à la disposition des détendeurs de billets une page sur le site pour les demandes de remboursement ou de conversion et vous précisera dans les meilleurs délais les démarches à effectuer (ces démarches nécessitent la création d’une page spécifique sur le site et la coordination avec les services de la monétique…). Restez en contact avec nous sur la page et le groupe officiel sur Facebook.

Le comité d’organisation va évaluer rapidement avec l’ensemble de ses partenaires ainsi qu’avec le Ministère de tutelle l’impact financier de cette annulation et espère pouvoir maintenir les prochaines éditions malgré les contraintes financières et les formalités administratives toujours extrêmement rigoureuses en Tunisie à l’encontre des initiatives privées dans le secteur culturel.

Enfin le comité d’organisation tient à remercier son fidèle public, ses partenaires historiques, ses sponsors et amis de Jazz à Carthage de leur compréhension et de leur soutien.

Votre fidélité et vos encouragements sont notre force et le secret de la pérennité de notre, de votre festival.

L’équipe du festival Jazz à Carthage