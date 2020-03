Coronavirus : Nvidia appel à la mobilisation des ressources PC pour la recherche

Le 13 mars, Nvidia a publié un Tweet appelant la communauté des Gamers à la mobilisation de leurs ressources PC en utilisant le logiciel Folding@Home pour la recherche contre le Covid-19.

PC Gamers, let’s put those GPUs to work.

Join us and our friends at @OfficialPCMR in supporting folding@home and donating unused GPU computing power to fight against COVID-19!

Learn more → https://t.co/EQE4u7xTZT pic.twitter.com/uO0ZCq8PEv

— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) March 13, 2020