Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : Le Japon décidé à maintenir les dates des Jeux

Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe a assuré que Tokyo accueillerait bien comme prévu en juillet les Jeux Olympiques, après les préoccupations nourries autour de la propagation du nouveau coronavirus.

Au moment où plusieurs pays ont annoncé l’annulation de nombreux événements culturels et sportifs à travers le monde, M. Abe a précisé n’avoir pas l’intention de proclamer l’état d’urgence prochainement.

“Nous voulons organiser les JO comme prévu, sans problème, en maîtrisant la propagation” du virus, a déclaré le chef du gouvernement du Japon, qui a enregistré 700 cas confirmés et 21 personnes décédées.

Le responsable japonais intervenait lors d’une conférence de presse, deux jours après que le président américain Donald Trump eut suggéré un report d’un an des JO.

“Nous allons en coordination étroite avec les responsables concernés, dont le CIO (Comité international olympique). Il n’y a aucun changement à ce sujet”, a-t-il poursuivi.

La pandémie mondiale liée au nouveau coronavirus qui a infecté plus de 140.000 personnes à travers le monde et en a tué plus de 5.400 a provoqué ces derniers jours une cascade de suspension ou d’annulation d’événements sportifs majeurs et relancé les interrogations sur l’opportunité de maintenir les Jeux.