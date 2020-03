A cause de l’épidémie du #Coronavirus, le Maroc ferme indéfiniment restaurants, cinémas, salles de sports et de loisirs.

Le ministère de l’Intérieur marocain a déclaré dans un communiqué officiel la fermeture au public, à partir de ce lundi 16 mars à 18h et jusqu’à nouvel ordre des cafés, restaurants, salles de cinéma et théâtre, salles de fête, clubs et salles de sport, hammams, salles de jeu et terrains de proximité.

Le ministère de la Santé annonce ce lundi 16 mars 2020 que le bilan des cas confirmés de coronavirus au Maroc passe à 29 personnes.