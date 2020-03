Tunisie – Coronavirus: Les enseignants sont appelés à ne pas donner de cours particuliers

La fédération de l’enseignement secondaire appelle les enseignants à se conformer à la décision de suspension des cours dans les collèges et les lycées mais aussi chez eux dans le cadre des cours particuliers que les professeurs donnent à un groupe d’élèves, dans ce contexte délicat marqué par l’épidémie de Coronavirus.

La fédération générale de l’enseignement secondaire a appelé les enseignants à se conformer à la décision de suspension des cours y compris les cours de rattrapage et de ne pas délivrer de cours particuliers, dans le cadre de la prévention de la propagation du coronavirus, indique un communiqué publié aujourd’hui.

La fédération de l’enseignement secondaire a également appelé le ministère de l’éducation à prendre les mesures susceptibles de garantir le parachèvement de l’année scolaire dans les meilleurs conditions et de se préparer à l’hypothèse de suspension des cours après les vacances scolaires, exhortant le corps éducatif à redoubler les efforts de sensibilisation et de prévention et à contribuer massivement à la campagne de don sur le compte 1818 mis à la disposition du ministère des finances pour lutter contre la propagation de l’épidémie.

La fédération a demandé au gouvernement d’assumer son entière responsabilité pour lutter contre la spéculation et garantir les moyens de prévention nécessaires, notamment aux catégories démunies afin de prévenir la propagation du coronavirus.

A noter qu’à l’issue d’une réunion du Conseil de sécurité nationale tenue le 9 mars dernier au palais de Carthage, le ministre de la Santé, Abdellatif mekki avait annoncé, une série de nouvelles mesures visant à prévenir la propagation du COVID-19.

Il a annoncé qu’il a été décidé d’avancer les vacances scolaires de Tunisie au jeudi 12 mars 2020 expliquant que cette décision a été prise en raison de la préoccupation des citoyens par l’évolution de ce virus bien que la situation ne nécessite pas de suspendre les cours.

Tekiano avec TAP