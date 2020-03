Limiter la propagation du Coronavirus: L’école Nationale d’ingénieurs et la Faculté de Médecine de Sousse s’associent

L’école Nationale d’ingénieurs de Sousse et la Faculté de Médecine de Sousse lancent une excellente initiative à encourager et surtout à soutenir pour palier contre le manque de réanimateurs et respirateurs en Tunisie, appareils indispensables pour aider les personnes en détresse respiratoire.

Les étudiants et professeurs de l’école Nationale d’ingénieurs de Sousse et la Faculté de Médecine de Sousse lancent un challenge pour fabriquer des respirateurs/réanimateurs à l’échelle nationale et dans un délai de quelques semaines!

A titre d’informations, nous avons en Tunisie à peu près 300 lits de réanimation dans les hôpitaux publics et 300 autres lits dans les cliniques privées. Le docteur Dr Kaissar Sassi, Anesthésiste-réanimateur indique sur les colonnes du site Kapitalis que “on peut penser pouvoir ventiler 700 patients conjointement : 400 respirateurs d’anesthésie, 200 respirateurs disponibles dans les hôpitaux publics, 100 respirateurs disponibles dans les clinique privées.” Très peu en cas de propagation du coronavirus…

Cet appel est ouvert à toutes les entreprises/structures de la région du Sahel tunisien pour y contribuer d’une manière ou d’une autre. Tous ceux qui souhaitent y participer sont appelés à se manifester.

Pour le suivi et proposer votre aide, contactez les pages Facebook de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse et la Faculté de médecine Ibn El Jazzar Sousse et INAT Junior Entreprise.

Tekiano