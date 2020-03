Tunisie – Coronavirus: Possibilité de mettre en place un système de ” consultations en ligne”

La possibilité de mettre en place un système de ” consultations en ligne ” ou encore de contrôle électronique des personnes placées en quarantaine seront étudiés en concertation avec le ministre des technologies de la communication Mohamed Fadhel Kraiem a annoncé mardi le ministre de la santé Abdellatif El Mekki, lors d’un point de presse.

Une équipe du ministère de la santé, présidée par le ministre, se réunira mercredi avec le ministre des technologies de la communication afin d’examiner le développement de nouveaux moyens technologiques et la pratique de la télémédecine pour l’application des mesures préventives, conformément à la loi et aux dispositions de la constitution et des textes législatifs en vigueur, a ajouté El Mekki .

La commission nationale a aussi ouvert ses portes à tous les secteurs concernés et à tous les établissements et ministères pour discuter des moyens efficaces de lutte contre la propagation du coronavirus, a encore ajouté le ministre.

La commission nationale est passée à la concrétisation de la stratégie nationale à travers des sous-commissions qui se réunissent actuellement quotidiennement, a-t-il rappelé.

El Mekki a aussi a appelé les gouverneurs à veiller sur la bonne application de la stratégie nationale et au respect de la loi et des mesures préventives.

Tekiano avec TAP