Vidéo : Les joueurs du PSG montrent les gestes essentiels pour se protéger contre le covid-19

Les Stars du PSG, footballeurs populaires du l’équipe française PSG mettent l’eau à la pâte ou plutôt dans les mains dans le savon pour montrer les gestes essentiels à adopter afin de limiter la propagation du Coronavirus.

Dans la vidéo on peut apercevoir Kilyan Mbappé qui recommande de tousser et éternuer dans son coude, Marquinhos qui jette un mouchoir et Marco Verratti qui se lave vigoureusement les mains. Saluez vous mais pas avec les mains insistent les joueurs de football de l’équipe française..

Vidéo du PSG: Pour se protéger et protéger les autres, adoptez ces gestes simples:

📽️🔴🔵 Pour se protéger et protéger les autres Adoptez ces gestes simples 👇 pic.twitter.com/oXW70mb8l4 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 13, 2020

Une mesure totalement inédite dans l’histoire du pays s’applique actuellement en France. Le confinement général de la population française prévu par le gouvernement pour tenter d’enrayer l’épidémie de coronavirus a débuté mardi 17 marsq 2020 à midi à 12H00.

Pendant au moins deux semaines, quelque 67 millions de personnes sont appelées à rester chez elles sauf rares exceptions – ravitaillement, raison de santé – sous peine d’amende, dans le cadre de la “guerre” déclarée à cette épidémie mondiale par le président Emmanuel Macron.

