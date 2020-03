FIFA Ultimate QuaranTeam: Un tournoi de jeu vidéo qui oppose 128 clubs pros européens

Le club londonien de Leyton Orient, un petit club de quatrième division anglaise, a lancé un tournoi du jeu vidéo FIFA, dénommé Ultimate QuaranTeam, pour trouver une occupation pendant la mise en quarantaine de la plupart des formations européennes de football.

Ce tournoi mondial de Esport de FIFA 20 regroupe 128 équipes de football professionnel d’Angleterre, Afrique, Australie, États-Unis, France… et du monde entier. C’est un tournoi à élimination directe où les clubs auront obligation de jouer avec leurs couleurs dans le jeu, mais pourront choisir qui sera derrière la manette. Membres de l’équipe comme supporters sont autorisés à participer.

Si la grande majorité des participants sont des clubs britanniques, 4 continents en tout sont aussi représentés. On trouve ainsi une équipe australienne, les Orlando Pirates défendront les couleurs de l’Afrique du Sud et pourraient bien affronter leurs homologues américains d’Orlando (City SC). Quatre clubs de foot Français vont participer; Amiens, Angers, Lorient et Marseille.

— Leyton Orient (@leytonorientfc) March 16, 2020