Horaires de travail de TOPNET dès le 18 mars et mesures de prévention contre la propagation du Coronavirus

TOPNET annonce à ses clients qu’elle adoptera les mesures de précautions préventives nécessaires pour éviter la propagation du Coronavirus en Tunisie et se mobilisera pour contribuer à la prévention, la sensibilisation et à la lutte contre le coronavirus.

En effet, TOPNET assure la désinfection continue de ses agences commerciales ainsi que son siège tout en équipant ses collaborateurs de gants de protection, de désinfectants, de masques, des gels hydro alcooliques disponibles à volonté, et ce, afin d’assurer les meilleures conditions de sécurité pour sa clientèle et son personnel et les invite à adopter les recommandations des autorités en respectant les distances préconisées pour les files d’attente.

A la suite de l’instauration du couvre feu en Tunisie, les horaires de travail des agences de TOPNET dès le 18 mars sont comme suit:

– Du lundi au vendredi de 8H00 à 14H30

– Le Samedi de 8H00 à 13H00

Les solutions à distance de TOPNET pour plus de prévention et afin de vous éviter les déplacements:

Service « Paiement Express » : Pour le paiement de vos factures en ligne par carte bancaire ou par carte e-dinar La Poste

Service « Abonné fi clic » : Pour vous abonner en ligne aux offres SMART ADSL ou SMART

Rapido tout en recevant votre modem chez vous, gratuitement sans avoir à vous déplacer

Service « ChatBot Aminos » : Disponible 24H/24 et 7j/7 sur le messenger Facebook et sur le portail www.topnet.tn pour toute assistance commerciale ou technique

L’application mobile « TOPNET APP» disponible gratuitement en version iOS sur l’App Store et Android sur Google Play pour la gestion de votre abonnement internet.

Tekiano avec communiqué