Le port des gants protège t-il contre le Coronavirus? l’OMS vous répond

De plus en plus de personnes portent des gants dans la rue et les utilisent tout au long de la journée en manipulant des objets divers, pensant ainsi se protéger contre le Coronavirus. C’est une mauvaise idée car le virus peut passer du gant au visage de la personne si cette dernière se touche.

Le port de gants en caoutchouc dans les lieux publics permet-il d’éviter l’infection par le nouveau coronavirus ?

Réponse de l’OMS : Non. Le fait de se laver les mains régulièrement protège mieux contre la COVID-19 que le port de gants en caoutchouc. Le virus peut se trouver sur les gants et il y a un risque de contamination si vous vous touchez le visage avec les gants.

L’OMS précise qu’on peut contracter les virus respiratoires en serrant la main à quelqu’un même en portant des gants puis en se touchant les yeux, le nez ou la bouche.

Rien ne protège mieux contre la contagion que le lavage fréquent des mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon car cette action tue le virus s’il est présent sur vos mains.

Vous pouvez lire sur le site de l’OMS plus de conseils dédiés au grand public concernant le nouveau coronavirus (COVID-19) accessibles via ce lien www.who.int

Tekiano avec OMS