Tunisie – Coronavirus: Fermeture du mall of Sousse dès le 19 mars par prévention

Le centre commercial de Sousse, Mall of Sousse informe ses clients qu’il fermera ses portes à partir du jeudi 19 Mars 2020.Il s’agit là d’une mesure prise par la direction du Mall of Sousse afin de limiter la propagation du Coronavirus surtout après l’enregistrement de 10 nouvelles contaminations.

Indigo Company a aussi partagé un message informant ses employés et ses clients que tous les points de ventes des marques suivantes: Zara, Bershka, Celio, Massimo Dutti, Pull&Bear, Zara Home, Stradivarius,Oysho, Jennyfer, Lc Waikiki, Jennyfer, Mango et Lefties en Tunisie et qui se trouvent aussi à mall of Sousse fermeront leurs portes jusqu’à nouvel ordre.

Par ailleurs l’hypermarché Carrefour de Mall of Sousse sera toujours ouvert de 9H à 16H.

Tekiano

Les magasins de Zara Tunisie,Celio Tunisie,Bershka,Lc Waikiki,Mango,Stradivarius ferment leurs portes