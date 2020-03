La Maison de l’Image balance sa programmation artistique sur le Web gratuitement

Depuis quelques jours l’équipe de La Maison de l’Image travaille en collaboration avec l’équipe de Noway Interactive (Djo John et Karim Ben Amor), sur la refonte de son site web. Une version bêta du nouveau site de La Maison de l’Image a été mise en ligne jeudi 19 mars et permettra de tester le nouveau site d’ici son lancement officiel à la fin du mois d’avril.

La Maison de l’Image invite les internautes explorer son nouveau site lancé sous le signe “Stay safe at home, we are bringing the art to you!” (Restez en sécurité, nous ramenons l’art directement chez vous !) à le tester et à faire parvenir ses commentaires.

Les principaux objectifs de la refonte du site web étaient de continuer à offrir aux artistes un espace d’expression et de soutenir les mesures de prévention liées à la propagation du virus Corona (Covid-19) à travers la la migration et diffusion de sa programmation artistique sur le web.

Expositions, projections, musique et tables rondes resteront au programme et vous seront

offertes gratuitement par l’équipe de la Maison de l’Image où que vous soyez !

Vidéo Maison de l’Image I Stay safe at home, we are bringing the art to you!

Ce que La Maison de l’Image réserve aux internautes:

– Le cycle d’expositions “Nouveaux Regards” qui regroupera des expositions personnelles ou collectives d’artistes tunisiens et étrangers.

– La diffusion sur son site web d’une sélection de courts et moyens métrages qui seront accessibles en streaming les jeudis et vendredis en deux sessions de projection et à 19h et à 20h30.

– Les concerts de musique, planifiés chaque troisième jeudi du mois, laisseront place à la diffusion mensuelle d’une playlist de 12 artistes tunisiens et étrangers, un voyage mêlant la musique acoustique, hip hop et électronique.

– Et pour finir, la diffusion d’une série de tables rondes enregistrées à la Maison de l’Image qui réunissent des passionnés, des amateurs et des professionnels de divers univers : photographie, cinéma, illustration, environnement, tourisme et design.

La Maison de l’Image souhaite remercier ses partenaires ainsi que les artistes qui ont acceptés de partager leur travail en ligne : Abderraouf Ouertani, Ahmed Loubiri, Amine Landoulsi, Amir Ghozlani, Augustin Le Gall, Chahrazede Krichène, Dj Mourad, Dorra M’hamdi, Hamideddine Bouali, Haythem Briki, Hella El Khiari, Helmi Dalhoumi, Imed Alibi, Inès Affes, Jawhar, Lokal Affair, Marouan Zbidi, Mehdi Baccouche, Mehdi Hajri, Mettani, Nesrine Ben Maati, Noureddine Ahmed, Olfa Lamloum, Ramzi Laâmouri, Ratchopper, Sabry Mosbah, Samy Snoussi, Seif Bennia, Soumaya Bouallegui, Thomas Egoumenides, Wafa Mimouni, Yallsee & Dadlee, Yasser Jradi, Yassine Triki, Yesmine Abed, YnflX, Zayene Bechir et Zied Meddeb Hamrouni.

Ce nouveau site internet se veut dynamique, à l’image de la scène artistique souligne l’équipe de la Maison de l’Image. Une belle initiative que nous aimerions la voir se développer chez les autres protagonistes de la Culture en Tunisie.

S.B.