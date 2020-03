DYXIS lance la première plateforme de visioconférences publiques hébergée ” visio.tn “ en Tunisie

La première plateforme de visioconférences publiques hébergée en Tunisie ” visio.tn “, vient d’être lancée par DYXIS – fournisseurs de solutions cloud.

Il s’agit d’une initiative citoyenne, réalisée par une équipe dynamique qui a travaillé sans relâche ces derniers jours, pour offrir aux Tunisiens une solution gratuite dédiée à toutes les entreprises publiques, aux établissements éducatifs publics et aux établissement de l’enseignement supérieur, ainsi et qu’aux organisateurs de visioconférences, selon un communiqué publié par les initiateurs de cette plateforme,.

La plateforme www.visio.tn est une solution de télétravail, de visioconférence, de présentations virtuelles, de meetings et tout autre type de réunions, qui est mise à la disposition de tous les Tunisiens, au cours de cette période de confinement total décrété par les autorités tunisiennes pour contenir la propagation du coronavirus.

Toutes les données et les échanges sont cryptés et sécurisés et transitent uniquement par le réseau national, lit-on dans ce communiqué.

Les entreprises tunisiennes, les établissements éducatifs, les universités pourront dorénavant créer des salles de réunions, d’apprentissages ou encore faire des présentations et échanger des documents via la plateforme visio.tn qui est facilement accessible depuis les PC, smartphones et tablettes via Wifi ou 4G.

Parmi les fonctionnalités de cette plateforme qui permettent à ses utilisateurs de réaliser des visioconférences efficaces et interactives, figurent également la création de vidéoconférences publiques et privées, l’interaction via webcam (son et image), le partage de documents et présentation : Powerpoint, PDF, docs, Gestion des présentateurs et prise en main de la vidéoconférence, le système de Messagerie et de chat local, l’intégration d’images et de vidéos à visionner en groupe, l’enregistrement de toute la vidéoconférence, outre la possibilité d’extension pour inviter des utilisateurs via appel téléphonique (audio) et la possibilité de partage des démos live.

A Propos :

DYXIS DATA EXPERIENCE est un Cloud Solutions Provider – Fournisseur de solutions Cloud qui se positionne actuellement comme la référence du cloud managé sur le marché tunisien en termes de haute disponibilité et de qualité de support.