Tobba.tn, 1er service de téléconsultation en Tunisie, offre des consultations gratuites autour du Coronavirus

La plateforme tunisienne de santé numérique Keeplyna annonce le lancement officiel de tobba.tn, premier service de consultations médicales par Internet. Une véritable révolution dans le domaine de la santé en Tunisie puisqu’il sera possible de consulter un médecin sans se déplacer surtout avec le confinement total imposé par la propagation de l’épidémie de Coronavirus en Tunisie.

Cette nouvelle technique de télémédecine développée par des Tunisiens (ingénieurs, médecins, chercheurs universitaires et autres experts) va permettre désormais de répondre à de nombreux besoins des citoyens grâce à une gestion intelligente et efficace du dossier médical.

Produit inédit et entièrement tunisien, le site est accessible aux patients partout en Tunisie via Internet, mais aussi pour les patients à l’étranger, en Afrique, en Europe et ailleurs.

Désormais, même les habitants des villages reculés et des petites villes auront accès à une consultation médicale simplement à travers un clic.

De même, pendant le week-end ou les heures tardives de la nuit, lorsque les cabinets médicaux sont fermés, le citoyen peut bénéficier d’une consultation et commencer son traitement sans attendre le lendemain. Idem pour les Tunisiens en voyage à l’étranger qui peuvent consulter un médecin tunisien durant leur séjour à l’étranger.

Tandis que les malades et leurs familles, qui ont besoin d’un deuxième avis d’un médecin spécialiste, peuvent très facilement avoir ce second avis avant d’engager un voyage éprouvant et coûteux.

Grâce à cette technique, chaque citoyen et les membres de sa famille pourront gérer leur propre dossier médical digital qui inclut toutes les données: ordonnances, bilans de santé, analyses, rapports de radiographie, informations sur les allergies, médecins, traitements, maladies chroniques, courbes de croissance des enfants, suivi de la pression artérielle, chirurgies, habitudes de vie et des dizaines d’autres informations.

L’originalité de cette plateforme réside dans le fait que le citoyen peut partager ce qu’il souhaite avec les médecins, discuter avec les professionnels de la santé.

L’utilisateur de Tobba.tn dispose ainsi de 4 espaces:

– accès aux téléconsultations,

– accès à la gestion des dossiers médicaux,

– accès à l’espace social

– et l’accès à l’espace d’informations sur la santé (SantéLyna).

Etant donné l’importance du secret médical dans tout traitement, tobba.tn dispose d’un très haut niveau de sécurité pour la protection des données de santé. Elle est hébergée dans le premier data center tunisien doublement certifié ISO27001 et PCI-DSS.

Doté d’une kyrielle de spécialités, tobba.tn dispose des autorisations réglementaires pour la gestion des données de santé.

En définitive, les vertus de la téléconsultation sont évidentes. Non seulement, elle simplifie le parcours de soin, mais fait gagner du temps, rassure immédiatement et nous permet de mieux gérer notre médication et nos maladies en fonction de notre mode de vie. Un procédé parfait pour rester en bonne santé et avoir bonne mine tout au long de l’année et en toutes circonstances.

Pour faire face à l’épidémie de coronavirus en Tunisie, il est ajouté un espace réservé à des téléconsultations GRATUITES offert conjointement avec des médecins volontaires. Il s’agit d’une action citoyenne de la part de keeplyna et des médecins. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site https://tobba.tn/

